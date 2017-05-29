Очистка рек, водоемов и берегов состоялась в рамках акции «Чистые водоемы», которая стартовала по всему Казахстану с апреля. Как заявили инспекторы лесного хозяйства и животного мира, состояние рек и водоемов в ЗКО оставляют желать лучшего. Из-за загрязнения берегов мусором, который оставляют отдыхающие, портится не только облик, но это напрямую влияет на растительный и животный мир. Также из водоемов силами рыбинспекторов и жителей города удалось выловить рыболовные сетки китайского производства. Живую рыбу из них выпускали обратно в реки, а мертвую утилизировали в специально отведенных местах. - Обращаемся ко всем жителям, туристам, рыбакам, чтобы после себя убирали мусор, - говорит главный специалист отдела территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира ЗКО Николай РАЗВАРОВ.