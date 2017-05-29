В городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог сообщили, что в планах на этот год отремонтировать 40 км тротуаров. Меруерт КАЗБЕКОВА, депутат от фракции "Ак Жол" заявила, что во время визитов по регионам любит просто прогуляться по населенным пунктам. Эти прогулки зачастую рассказывают о ситуации лучше, чем любые отчеты акимов о проделанной работе. - Меня поразило, что в Уральске нет тротуаров. В центре города они находятся в разбомбленном состоянии. Это меня поразило. Ваш город исторический. Одна из статей доходов – это туризм. Вам есть что показать. Но тротуары нужно приводить в порядок, - заявила Мерует КАЗБЕКОВА. Аким Уральска Нариман ТУРЕГАЛИЕВ заявил, что проспект Достык, по которому гуляла мажилисвумен, объект переходящий. И ремонт его до сих пор не завершен. В городском отделе пассажирского транспорта и автодорог отметили, что в существующий проект были внесены корректировки. На проспекте осталось доделать тротуары, арыки, парковочные карманы и съезды с некоторых поперечных улиц. - Мы разорвали контракт с ТОО «АзияТехстрой», которая начала ремонт проспекта Достык-Дружба. Заказчиком работ является компания «Карачаганак Петролиуем Оперейтинг Б.В». Сейчас определяем другого подрядчика. В июне работы будут начаты, - говорит заведующий сектором отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска Ержан АУБАКИРОВ. В текущем году дорожники пообещали отремонтировать 40 км тротуаров. К слову, на ремонт дорог в областном центре в 2017 году была выделена рекордная сумма - более 9 млрд тенге. Всего на эти деньги планируется отремонтировать 34 объекта – 60 км дорог. Основная часть ремонтных работ начнется в начале июля. Сейчас полным ходом идет капремонт дороги по улице Азербайджанская в поселке Зачаганск. Также там будет отремонтирована улица Темиртауская.