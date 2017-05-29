Так подросток при виде неуважения к труду своей матери-технички решил наказать ученика, потоптавшего вымытый пол, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Иллюстративное фото с сайта www.youtube.com

Выяснилось, что инцидент произошел на глазах у матери несовершеннолетнего правонарушителя, которая работает техничкой в школе. Со слов женщины, сначала между мальчиками началась ссора, которая переросла в драку. Учащийся 8-го класса решил призвать к уважению труда своей матери и нанес телесные повреждения семикласснику.

В отношении женщины в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Атырауской области было рассмотрено административное дело. За мелкое хулиганство, совершенное ее сыном, суд решил наказать техничку школы по ст.435 КоАП РК, ее оштрафовали на 11 118 тенге.

Камилла МАЛИК