О том, что в городе откроется новый торговый центр «Жангир хан», горожане и жители нашей области знали уже заранее и с нетерпением ждали это грандиозное событие. Ф 1- Жангирхан 29.05.17 На торжественное открытие пришли сотни людей, и это неудивительно, ведь впервые для жителей  Зачаганска появилась прекрасная возможность делать покупки в огромном торговом центре, в котором есть все необходимое для дома и семьи. Ф2- Жангирхан 29.05.17 - Учитывая, что город  стремительными темпами растет и развивается, в том числе и поселок Зачаганск, мы  построили здесь новый торговый центр с удобным автопаркингом. Также мы стремимся создать комфортные условия для наших покупателей, чтобы семьи, проживающие в этом районе, не ездили в другой конец города и не возвращались  с тяжелыми сумками, а могли все необходимое приобрести здесь, - отметил генеральный учредитель торгового центра «Жангир хан» Куанжан АБАТОВ. Ф3-Жангирхан 29.05.17 На празднике для гостей была организована шоу-программа с шуточными конкурсами и выступлениями артистов. Ф4-Жангирхан 29.05.17 Приятным подарком для гостей стал розыгрыш ценных призов: соковыжималок, утюгов, мясорубок, мультиварок и других подарков от магазина электроники и бытовой техники «Сулпак». Крупными призами стали кухонный гарнитур от магазина «Мебельсити», телевизор и холодильник от нового торгового центра «Жангир хан». Ф5-Жангирхан 29.05.17 - Открытие торгового центра "Жангир хан" является важным событием и для нашей компании, так как здесь открывается уже восемьдесят восьмой в Казахстане и пятый именно в Уральске магазин торговой марки "Сулпак". В честь такого праздника здесь будет действовать акция - "4 дня суперцен!" Каждый покупатель найдет для себя много интересных и нужных вещей среди электроники и бытовой техники от мировых производителей по очень привлекательным ценам. Приглашаем вас за покупками, - сказал представитель компании "Сулпак"  Александр АХМЕТОВ. Ф6-Жангирхан 29.05.17 В новом торговом центре ряды супермаркета "Вега" обрадовали первых покупателей изобилием товаров в широким ассортименте, и это не только продукты питания и готовые обеды, но и детские товары, товары для дома и многое другое. Ф7-Жангирхан 29.05.17 Здесь же расположены бутики детских игрушек, одежды, текстиля, парфюмерии и аптека. Ф8-Жангирхан 29 05.17 На втором этаже покупатели могут присмотреть себе новую качественную мебель по доступной цене. - Наш торговый центр является официальным дистрибьютором известной российской мебельной компании «Столсплит». Мы предлагаем нашим покупателям, причем, совершенно бесплатно специальную услугу: при помощи программы 3D-моделирования купить мебель не просто «на глаз» , а, предоставив размеры площади кухни, спальни или гостиной, на интерактивной доске увидеть интерьер своего пустого помещения и под него подобрать и приобрести кухонный гарнитур, гостиную горку, мягкую мебель или прихожую нужной цветовой гаммы и понравившегося стиля. Кроме того, возможно приобрести мебель по частям или заказать по своему вкусу и дизайну, - рассказал генеральный  учредитель торгового центра "Жангир хан" Куанжан АБАТОВ.Ф9-Жангирхан 29 05 17 - Я живу в Зачаганске, и, когда услышал об открытии этого торгового центра, очень обрадовался. Во-первых, удобно и ходить за покупками далеко не нужно. Во-вторых, у меня в планах арендовать здесь площадь для своего бизнеса, - рассказал житель города Айбар ТАСКАЛИ. Ф10-Жангирхан 29.05.17   Торговый центр "Жангир хан" приглашает всех жителей города и области за покупками! Мы ждем вас: п. Зачаганск, ТЦ «Жангир хан». На правах рекламы.