На торжественное открытие пришли сотни людей, и это неудивительно, ведь впервые для жителей Зачаганска появилась прекрасная возможность делать покупки в огромном торговом центре, в котором есть все необходимое для дома и семьи.- Учитывая, что город стремительными темпами растет и развивается, в том числе и поселок Зачаганск, мы построили здесь новый торговый центр с удобным автопаркингом. Также мы стремимся создать комфортные условия для наших покупателей, чтобы семьи, проживающие в этом районе, не ездили в другой конец города и не возвращались с тяжелыми сумками, а могли все необходимое приобрести здесь, - отметил генеральный учредитель торгового центра «Жангир хан» Куанжан АБАТОВ.На празднике для гостей была организована шоу-программа с шуточными конкурсами и выступлениями артистов.Приятным подарком для гостей стал розыгрыш ценных призов: соковыжималок, утюгов, мясорубок, мультиварок и других подарков от магазина электроники и бытовой техники «Сулпак». Крупными призами стали кухонный гарнитур от магазина «Мебельсити», телевизор и холодильник от нового торгового центра «Жангир хан».- Открытие торгового центра "Жангир хан" является важным событием и для нашей компании, так как здесь открывается уже восемьдесят восьмой в Казахстане и пятый именно в Уральске магазин торговой марки "Сулпак". В честь такого праздника здесь будет действовать акция - "4 дня суперцен!" Каждый покупатель найдет для себя много интересных и нужных вещей среди электроники и бытовой техники от мировых производителей по очень привлекательным ценам. Приглашаем вас за покупками, - сказал представитель компании "Сулпак" Александр АХМЕТОВ.В новом торговом центре ряды супермаркета "Вега" обрадовали первых покупателей изобилием товаров в широким ассортименте, и это не только продукты питания и готовые обеды, но и детские товары, товары для дома и многое другое.Здесь же расположены бутики детских игрушек, одежды, текстиля, парфюмерии и аптека.На втором этаже покупатели могут присмотреть себе новую качественную мебель по доступной цене. - Наш торговый центр является официальным дистрибьютором известной российской мебельной компании «Столсплит». Мы предлагаем нашим покупателям, причем, совершенно бесплатно специальную услугу: при помощи программы 3D-моделирования купить мебель не просто «на глаз» , а, предоставив размеры площади кухни, спальни или гостиной, на интерактивной доске увидеть интерьер своего пустого помещения и под него подобрать и приобрести кухонный гарнитур, гостиную горку, мягкую мебель или прихожую нужной цветовой гаммы и понравившегося стиля. Кроме того, возможно приобрести мебель по частям или заказать по своему вкусу и дизайну, - рассказал генеральный учредитель торгового центра "Жангир хан" Куанжан АБАТОВ.- Я живу в Зачаганске, и, когда услышал об открытии этого торгового центра, очень обрадовался. Во-первых, удобно и ходить за покупками далеко не нужно. Во-вторых, у меня в планах арендовать здесь площадь для своего бизнеса, - рассказал житель города Айбар ТАСКАЛИ.Торговый центр "Жангир хан" приглашает всех жителей города и области за покупками!