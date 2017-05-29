Несчастный случай произошел в 10-м микрорайоне города Аксай Бурлинского района, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Как стало известно, трагедия произошла утром, 28 мая. Молодой парень 1996 года рождения, упал из окна 9-этажного дома и разбился насмерть. В ДВД ЗКО данный факт подтвердили. - По данному факту следственным отделением Бурлинского РОВД начато досудебное расследование, назначена медицинская экспертиза, - пояснили в ДВД ЗКО. Кристина КОБИНА