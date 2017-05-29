Авария произошла 26 августа 2016 года по улице Молдагуловой в районе остановки "Хлебзавод", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" Мама погибшей 10-летней Камилы Гульмира УМБЕТОВА вот уже год пытается наказать водителя, сбившего ее единственную дочь. - В тот день к моей дочери пришла ее подруга и повела за мороженым в магазин, который находится через дорогу по улице Молдагуловой. Там нет пешеходного перехода, и девочки просто перебегали улицу. У меня единственная дочь, поэтому я никогда не отпускала ее далеко гулять, но в тот день она позвонила, отпросилась, и я отпустила. Тогда я не знала, что они уйдут из двора. Сейчас я ищу свидетелей ДТП. Тогда один из очевидцев рассказал, что девочек, когда они переходили дорогу, пропустил автомобиль "Шкода" серого цвета, а другая машина сбила мою дочь. Камила скончалась на месте, а ее подруга успела перейти на другую сторону. Возможно, мне удастся найти очевидцев, и в суде будет легче доказать вину водителя, сбившего мою дочь, - рассказала женщина. По словам Гульмиры УМБЕТОВОЙ, вот уже год дознаватель говорит ей, что водитель не виновен, так как не нарушал ПДД. А 43-летняя Гульмира УМБЕТОВА живет надеждой, что все-таки сможет наказать виновного в смерти ее дочери. Напомним, 26 августа 2016 года, автомобиль "Понтиак" сбил 10-летнюю школьницу на дороге в районе остановки "Хлебзавод". Девочка от полученных травм скончалась на месте. Если вы обладаете какой-либо информацией о данном ДТП, просим позвонить по номеру телефона: 8 775 285 91 27.