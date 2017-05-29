Борьба с комарами в Уральске началась еще в апреле, но до сих пор жители многих районов жалуются на огромное количество "кровососов". В управлении ЖКХ рассказали, что уже обработали разливы рек Урала, Чагана, Деркула, Серебрякова, Круглозерного, также районы Коминтерн, Стеллы, Мясокомбината, Ремзавода, улицу Чагано-Набережная, лесные зоны в сторону Желаево, Зачаганска, Самал, Самал-3 и до моста в сторону поселка Селекционный. На обработку от комаров из бюджета было выделено почти 50 млн тенге. Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ"  