Иллюстративное фото с сайта alau.kz Об этом в в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций рассказала руководитель управления образования области Нурсауле САЙЛАУОВА. - Сегодня в школах не хватает учителей русского языка, математики, начальных классов, физкультуры, НВП. Было бы хорошо, если бы студентов стали обучать за счет государства, на договорной основе, а по окончании выпускник должен был бы отработать в учреждении образования 5 лет по распределению, - поделилась Нурсауле САЙЛАУОВА. Как рассказал корреспонденту портала "Мой ГОРОД" пресс-секретарь акима области Серикжан ЕРМЕНТАЕВ, вопрос нехватки специалистов в сфере образования уже рассматривается главой региона. Аким области Нурлан НОГАЕВ вынес распоряжение проанализировать ситуацию с нехваткой учителей в атырауских школах и предусмотреть в этом году выделение образовательных грантов для абитуриентов. - Планируется, что гранты будут направляться на обучение действительно недостающих педагогов, чтобы они смогли восполнить нехватку учителей по определенным предметам. Обучать студентов за счет государства тем специальностям, которые сейчас в регионе идут с переизбытком, не будут, - сообщил Серикжан ЕРМЕНТАЕВ.