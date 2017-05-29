Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в ДВД ЗКО, в конце декабря 2016 года житель Уральска, приверженец деструктивного религиозного течения, находясь в одной из мечетей города, выразил несогласие с проведением религиозного обряда согласно канонам традиционного в Казахстане мазхаба «Абуханифа». - В действиях указанного лица усматривались признаки административного правонарушения по статье 490 КоАП РК "Воспрепятствование законной религиозной деятельности". В отношении него был составлен административный материал и направлен для рассмотрения в суд, - сказали в ДВД ЗКО. Решением специализированного административного суда города Уральска мужчина признан виновным, на него наложен административный штраф в размере 35 МРП, что составляет 79 415 тенге.