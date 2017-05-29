Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщила руководитель отдела эпиднадзора за инфекционными и паразитарными заболеваниями департамента охраны общественного здоровья ЗКО Валентина КЕНЖЕГАЛИЕВА, каждый год в области регистрируется около 500 случаев острых кишечных инфекций, из них 60-70% приходится на долю детей до 14 лет. - За 4 месяца нынешнего года зарегистрировано 16 случаев пищевых отравлений.Для пищевых отравлений характерно острое, внезапное начало заболевания, связь заболевания с употреблением какого-либо пищевого продукта. Пищевые отравления не передаются от больного человека к здоровому, чем и отличаются от инфекционных заболеваний. Заражение пищевых продуктов микроорганизмами и их токсинами может произойти вследствие нарушения гигиенических и технологических требований на производстве, при транспортировке, хранении и реализации продуктов. Пища может быть заражена при несоблюдении личной гигиены инфицированными работниками кухни, - отметила Валентина КЕНЖЕГАЛИЕВА. Особенно быстро размножаются болезнетворные бактерии, оптимальные условия для их развития создаются при температуре 37- 50°С. Стоит отметить, что согласно статистике, пищевые отравления чаще связаны с употреблением недоброкачественной пищевой продукции, изготовленной на предприятиях общественного питания (рестораны, кафе, столовые, бары), в организованных коллективах (школы, детские сады), кондитерских цехах.