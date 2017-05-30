Иллюстрационное фото с сайта bankir.kz - С каждого положительного решения о выдаче кредита на сумму свыше 5 миллионов тенге гражданка МУХТАРОВА систематически получала незаконные вознаграждения в сумме 260 000 тенге. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст.253 ч.5 п.2 УК РК «Коммерческий подкуп». В настоящее время проводится досудебное расследование, - сообщили в пресс-службе управления профилактической работы и контроля службы экономических расследований ДГД по Атырауской области, Отметим, что настоящая статья предусматривает наказание - лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Подозреваемая являлась начальником Индерского районного управления Атырауского филиала АО "Народный Банк Казахстан". В незаконных деяниях была изобличена в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Другие сведение в интересах следствия не разглашаются.