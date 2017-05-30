UmKDo4tjIUc В одной из социальных сетей появилось очередное видео, где подросток сидит на крыше. Автор ролика утверждает, что снял это видео 29 мая около 10 часов вечера. На кадрах видно, как парень сидит на крыше 9-этажки в микрорайоне Кунаева, 58. - Чердак открыт, поэтому молодежь постоянно ходит по крыше. Несколько дней назад полицейские вместе со скорой спустили с крыши несколько парней и девушек. У них лица и руки были в крови. Давно надо начать патрулирование крыш многоэтажек, - написала жительница этого дома под видео. Еще один случай произошел 28 мая. На крыше новостройки в микрорайоне Жана Орда, 1 две девушки устроили фотосессию ночью на крыше. Комментаторы предполагают, что молодежь ходит по крышам из-за очередной опасной игры. - Сейчас в интернете появилась новая игра "Лис", в ней, как и в "Синем ките" необходимо выполнять различные задания. Возможно, поэтому в последнее время подростки вечерами ходят по крышам и делают "селфи", мол, они летят с крыши, - написал один из комментаторов. В ДВД пообещали прокомментировать ситуацию с подростками, гуляющими по крышам. Однако отметили, что следить за дверьми на чердаках обязаны КСК. YMr1iH3IeOo