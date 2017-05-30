Иллюстративное фото с сайта www.interfax.ru Отец ребенка направил иск в Курмангазинский районный суд после того, как в начале сентября прошлого года девочку отказались принимать в школу в национальном платке "кимешек". Мужчина пояснил, что воспитывает свою дочь в рамках религиозной культуры и с малых лет прививает ребенка к ношению платка. Однако администрация школы предупредила отца о соблюдении ношения обязательной школьной формы, согласно приказу МОН, и дала мужчине письменный отказ в принятии его дочери на обучение в ненадлежащем виде. В начале марта этого года мужчина сообщил, что все же хочет привести дочь в школу, однако, так этого и не сделал. Кроме того, родители девочки проигнорировали приглашение на заседание комиссии по делам несовершеннолетних при акиме района. - Суд, руководствуясь законом «Об образовании» посчитал, что родители и иные законные представители обязаны выполнять правила, определенные уставом организации образования. Согласно приказу МОН включение элементов одежды религиозной принадлежности различных конфессий в школьную форму не допускается. В связи с чем, суд отказал в удовлетворении исковых требованиях истца о признании действии по недопуску в школу дочери незаконными, - сообщили в пресс-службе Атырауского областного суда.