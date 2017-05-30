24 мая этого года на заключительном этапе обучения прошла интеллектуальная игра Abiroy Quest, организованная обучающей компанией, на которой участники тренингов - специалисты ТОО «Жайык Мунай» показали свои профессиональные теоретические и практические знания, полученные в ходе обучения, и умение работать в команде.Игра, которая состояла из восьми туров, прошла между двумя командами: «Белые каски» и «Синие воротнички». В каждом туре, в зависимости от технического направления, приняли участие специалисты, прошедшие курсы обучения и повышения профессиональной квалификации в компании Abiroy Сentreоператоры, техники-механики, техники-электрики и техники контрольно-измерительных приборов и автоматики.- В компании Abiroy Сentre я учился в группе техников-механиков. В этом тренинговом центре качественно подобран профессиональный преподавательский состав. Обучение было сложным, тем не менее мы, как специалисты, вспомнили забытые теоретические знания, полученные в прошлом при обучении в колледжах и вузах, и приобрели новые необходимые и интересные технологические знания, которые мы применим в своей будущей работе на новом объекте, - рассказал– В этой интеллектуальной игре в нестандартной дружеской обстановке мы не только показали свои полученные знания и профессиональные навыки, но также получили огромное удовольствие от общения.Оценивало участников игры специальное жюри, в состав которого вошли руководители подразделений компании «Жайык Мунай».- Игра прошла очень интересная и по духу и по продуманным тематическим турам, тем более участвуют в ней сотрудники нашей компании. Виден результат работы обучающей тренинговой компании Abiroy Сentre, так как участники игры отвечают в основном грамотно, а также болельщики правильно дополняют ответы своих команд. Даже на каверзные и сложные вопросы, в которых указывались несколько причин проблемы технологического процесса, участники находили правильное решение, - рассказалПобедителем стала команда «Синие воротнички», которой вручили главный приз – кубок игры Abiroy Quest. А лучшие обученные специалисты, успешно сдавшие экзамены и отличившиеся в игре, получили специальные призы от компании«Жайык Мунай» - путевки на Экспо-2017 в Астану.- Abiroy Quest - это уникальная разработка компании Abiroy Сentre, которая направлена на формирование личностных и профессиональных компетенций наших обучающихся. Эта инновационная методика обучения способствует созданию сплоченной команды и профессиональному росту, а также улучшению технических знаний сотрудников нефтегазовых компаний, - пояснила