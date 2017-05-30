Президент Казахстана отметил, что необходимо рассказывать о сопряжении программы "Нурлы жол" и стратегии Китая "Новый Шёлковый путь" и о строительстве дорог.
Даурен Абаев отчитался перед главой государства Нурсултаном Назарбаевым о проделанной министерством работе / Фото с сайта akorda.kz
30 мая Нурсултан Назарбаев принял министра информации и коммуникаций Даурена Абаева, сообщается на сайте Акорды
.
Даурен Абаев представил главе государства отчёт по выполнению задач, поставленных перед Министерством информации и коммуникаций.
Нурсултан Назарбаев подчеркнул важность качественной информационной работы в государственной политике и дал несколько наставлений.
"Во-первых, необходимо усилить освещение реализации программы индустриально-инновационного развития. Во-вторых – деятельности по выполнению программы инфраструктурного развития "Нурлы жол". К примеру, можно было бы рассказать о положительных аспектах сопряжения программы "Нурлы жол" и стратегии Китая "Новый Шёлковый путь". В рамках инфраструктурного развития в первый год было построено 1600 км дорог, в прошлом году – 900 км дорог. Я говорил об этом несколько раз. Но в СМИ этот факт не озвучивался", – сказал Президент Казахстана.
Глава государства отметил необходимость освещения в СМИ инфраструктурных проектов, реализуемых в регионах страны. Он посоветовал сделать упор на актуальности информационного отражения транзитно-транспортного потенциала Казахстана.
Нурсултан Назарбаев обратил внимание на необходимости широко освещать осуществление основных положений Послания "Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность" и Плана нации "100 конкретных шагов".
Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев доложил Президенту о реализации проекта "100 новых лиц Казахстана" и проведении информационно-разъяснительной работы по всем направлениям модернизации общественного сознания.
Во время форума в Пекине 14 мая Нурсултан Назарбаев рассказал о поддержке инициативы "Один пояс – один мир". Во время двусторонних переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином Елбасы подчеркнул, что инициатива "Экономического пояса Шёлкового пути" была выдвинута именно в Казахстане.
Китай на форуме назвал приоритетные проекты, реализуемые в рамках инициативы "Один пояс – один путь", особо выделив
строительство ЛРТ в Астане.
informburo.kz