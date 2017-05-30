По последним данным, число жертв наводнения на Шри-Ланке увеличилось до 193, пишет 24.kz. Ещё более ста человек числятся в списках без вести пропавших. Почти 75 тысяч человек вынужденно покинули свои дома. Разрушены свыше тысячи построек, сообщили власти страны. Наводнения на острове вызвали проливные дожди. В спасательной операции участвуют военные. Они разгребают завалы на дорогах, очищают реки и ищут под оползнями пропавших. Синоптики заявляют, что в ближайшие дни осадки не прекратятся. Власти уже обратились за помощью к ООН и странам Южной Азии. Слова соболезнования главе Шри-Ланки Майтрипале Сирисене уже направил Президент Казахстана. 29 мая сообщалось о 160 жертвах потопа.