Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил перед визитом во Францию российского президента Владимира Путина, что с уважением относится к России. Информация о встрече двух лидеров появилась лишь в конце прошлой недели. Одной из важных тем диалога должно стать урегулирование вооруженного конфликта на Украине. В воскресенье там произошел крупный инцидент: обстрелу подвергся населенный пункт Красногоровка, один из снарядов попал в жилой дом, обрушив перекрытия на двух этажах. Макрон заявил, что это он пригласил Путина приехать: "Я с уважением отношусь к России. Я пригласил Владимира Путина приехать во Францию с визитом в рамках дипломатических отношений между нашими странами, насчитывающими уже 300 лет". (Цитата по ТАСС.) Поводом для визита стало открытие в Версале выставки в честь визита Петра Первого во Францию - он и положил начало дипотношениям. Макрон подчеркнул: "У меня будет требовательный диалог с Владимиром Путиным, в ходе которого будут затронуты все необходимые для рассмотрения проблемы". "Дональд Трамп, президент Турции и президент России - все они придерживаются политики силы, но это меня не пугает. Я не верю в дипломатию публичной перебранки, я верю в двусторонние диалоги. Но в ходе таких диалогов я не уступаю наших позиций: именно так следует заставлять уважать себя", - заявил президент Франции. Накануне по завершении саммита G7 в Италии французский президент высказал желание обсуждать с Россией украинскую проблему "без каких-либо уступок". Он также призвал как можно скорее провести дискуссию по Украине в "нормандском" формате", то есть с участием лидеров Франции, Германии, России и Украины. Помощник президента России Юрий Ушаков ранее заявлял, что тема Украины займет важное место на переговорах президентов РФ и Франции в понедельник в Версале. Он напомнил, что Украину Макрон активно обсуждал в ходе визита в Берлин, а беседа с Путиным позволит ему узнать "наши оценки состояния дел в тяжелейшем внутриукраинском кризисе".