Иллюстративное фото с сайта www.oladerosa.uhta24.ru Как сообщили в ДВД ЗКО, основная часть краж была совершена в январе и февраля 2017 года. - По 12 нераскрытым кражам проводится оперативно-розыскная работа. Чаще всего кражам были подвержены салоны по улице Курмангазы, проспектам Евразии и Абулхаир хана, - пояснили в ДВД ЗКО. - Сотрудниками УВД города Уральска были выявлены и задержаны граждане 1983, 1986,1992 и 1994 года рождения. Все подозреваемые является местными жителями города. Еще один 31-летний мужчина, который находится в следственном изоляторе, проверяется на причастность к другим аналогичным преступлениям.