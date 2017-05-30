Пользователь под ником @zinullaevagaukhar в сети Instagram выложила фотографии своего искусанного малолетнего сына. На фото видно, что раны глубокие и требуют медицинского вмешательства. По словам женщины, несчастный случай произошел 28 мая около в 15.00. Мальчика за лицо, нижнюю губу и подбородок искусала соседская собака. - 29 мая 20.00 к нам пришел старший лейтенант полиции и поинтересовался адресом хозяев собаки, покусавшей ребенка. Он ознакомился с состоянием ребенка, побеседовал с соседями, попросил прийти к взаимному примирению. После чего собака, покусавшая моего сына пропала, вместо нее хозяин завел другую собаку и отказался признавать, что прежняя собака принадлежала ему. Посоветуйте, что можно сделать в данной ситуации, хозяин собаки хочет избежать ответственности, - просит совета у своих подписчиков мать покусанного мальчика.Возмущенные читатели посоветовали первым же делом обратиться в больницу и принять все необходимые меры для устранения последствий укуса. - Ребёнка нужно в больницу, рану нужно зашить, получить укол от столбняка, вдруг собака больная. Потом будете разбираться с соседом, займитесь ребёнком, - советует один из пользователей. В пресс-службе ДВД пообещали прокомментировать данный инцидент позже.