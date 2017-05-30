Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам заместителя начальника ДЧС ЗКО Нурлана ТАУБЕКОВА, с начала 2017 года на территории Западно-Казахстанской области был зарегистрирован один лесной пожар. - Площадь лесного пожара составила 8,7 гектаров, материальный ущерб - 17 тысяч тенге. Кроме этого было зарегистрировано 140 возгораний на общей площади 590 га, - пояснил Нурлан ТАУБЕКОВ. - В пожарах за пять месяцев 2017 года погибли 4 человека и 6 получили травмы. Заместитель начальника ДЧС также отметил, что чаще всего пожары происходят в жилом секторе из-за неисправностей электропроводки или халатности людей.