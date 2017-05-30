Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в отделе предпринимательства города Уральска, в основном, стихийные рынки расположены в районе рынка "Мирлан", а именно по улицам Досмухамедова, Фрунзе, Кердери, Ахмирова, Мухита и Курмангазы, а также возле рынка "Жайык" по проспекту Абулхаир хана, в районе торговых домов "Проспект", "Школьник", возле магазина "Жазира". - Специалисты отдела предпринимательства совместно с сотрудниками МПС проводят рейдовые мероприятия по устранению стихийных рынков. Продавцов предупреждают о том, что торговля в неустановленном месте запрещена, после чего составляется административный протокол по статье 204 КоАП РК и 505 КоАП РК, - пояснили в отделе предпринимательства города Уральска. Стихийные торговцы отказываются заниматься торговлей "цивилизованно" , только потому что им не выгодно. - Во-первых, они не оплачивают арендную стоимость, налоги. К тому же, на улицах высокая проходимость и постоянная клиентура, - пояснили в отделе предпринимательства. Официально в Уральске зарегистрировано 25 действующих рынков, из них 12 продовольственных, 13 - непродовольственных. На сегодняшний день 9 рынков прошли модернизацию, 7 из которых перешли под категорию крытые рынки и 3 рынка изменили свое целевое назначение. Сотрудники полиции ежедневно проводят работу, направленную на ликвидацию стихийных рынков. Особенно бойко ведется торговля в районе остановки Юбилейная, рынков "Мирлан", "Жайык", магазинов «Колос», «Жазира», «Урал», «Проспект» и «Школьник», - сообщила Динара АБДУЛКАЛИКОВА. - Мы совместно с представителями местных исполнительных органов проводим профилактические беседы со стихийными торговцами, однако, все эти предупреждения и беседы носят кратковременный характер. После ухода полицейских продавцы возвращаются на свои места. Инспектор МПС также отметила, что свою торговлю на улицах продавцы объясняют нехваткой мест в крытых рынках и дороговизной аренды. Между тем, в Уральске работают 12 официальных рынков, где насчитывается почти 600 свободных торговых мест. Стоимость аренды варьируется от 1200 тенге до 16 000 тенге.