Девять рынков Уральска прошли модернизацию, семь из которых перешли под категорию крытые рынки, но стихийная торговля все еще процветает на улицах города, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в отделе предпринимательства города Уральска, в основном, стихийные рынки расположены в районе рынка "Мирлан", а именно по улицам Досмухамедова, Фрунзе, Кердери, Ахмирова, Мухита и Курмангазы, а также возле рынка "Жайык" по проспекту Абулхаир хана, в районе торговых домов "Проспект", "Школьник", возле магазина "Жазира". - Специалисты отдела предпринимательства совместно с сотрудниками МПС проводят рейдовые мероприятия по устранению стихийных рынков. Продавцов предупреждают о том, что торговля в неустановленном месте запрещена, после чего составляется административный протокол по статье 204 КоАП РК и  505 КоАП РК, - пояснили в отделе предпринимательства города Уральска. Стихийные торговцы отказываются заниматься торговлей "цивилизованно" , только потому что им не выгодно. - Во-первых, они не оплачивают арендную стоимость, налоги. К тому же, на улицах высокая проходимость и постоянная клиентура, - пояснили в отделе предпринимательства. Официально в Уральске зарегистрировано 25 действующих рынков, из них 12 продовольственных, 13 - непродовольственных. На сегодняшний день 9 рынков прошли модернизацию, 7 из которых перешли под категорию крытые рынки и 3 рынка изменили свое целевое назначение. Сотрудники полиции ежедневно проводят работу, направленную на ликвидацию стихийных рынков. Особенно бойко ведется торговля в районе остановки Юбилейная, рынков "Мирлан", "Жайык", магазинов «Колос», «Жазира», «Урал», «Проспект» и «Школьник», - сообщила Динара АБДУЛКАЛИКОВА. - Мы совместно с представителями местных исполнительных органов проводим профилактические беседы со стихийными торговцами, однако, все эти предупреждения и беседы носят кратковременный характер. После ухода полицейских продавцы возвращаются на свои места. Инспектор МПС также отметила, что свою торговлю на улицах продавцы объясняют нехваткой мест в крытых рынках и дороговизной аренды. Между тем, в Уральске работают 12 официальных рынков, где насчитывается почти 600 свободных торговых мест. Стоимость аренды варьируется от 1200 тенге до 16 000 тенге. Кристина КОБИНА