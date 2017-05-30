Иллюстративное фото из архива "МГ" Всего в этом году летним отдыхом будут охвачены порядка 82 тысяч школьников с 1 по 10 классы. По словам заместителя начальника МПС ДВД ЗКО Кенжебека КОСБАЕВА, в 2017 году в области будут работать 627 лагерей. - Во всех лагерях будут дежурить работники правоохранительных органов. На каникулярное время будут задействованы участковые и школьные инспекторы, которые будут следить за порядком во время летнего отдыха детей, - пояснил Кенжебек КОСБАЕВ. Также заместитель начальника МПС ДВД ЗКО рассказал, что в 2017 году снизилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними. За пять месяцев 2017 года несовершеннолетними было совершено 45 преступлений, в 2016 - 50. Количество преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, также уменьшилось: в 2017 году - 22, в 2016 - 44. Как рассказала руководитель отдела инклюзивного образования управления образования, опеки и попечительства управления образования ЗКО Надежда ЛЕБЕДЕВА, в области увеличилось количество палаточных лагерей. - Старшеклассники неохотно идут в стационарные и школьные лагеря, им хочется более экстремального отдыха. Поэтому мы ежегодно увеличиваем количество палаточных лагерей. В 2016 году таких экспедиционных лагерей было двадцать два, в этом году - двадцать девять. В Уральске летним отдыхом планируется охватить 31022 школьника, а в районах - 50715 детей с первого по десятые классы, - сообщила Надежда ЛЕБЕДЕВА. - Мы планируем открыть лагеря 1 июня, однако не все еще получили разрешения от санэпидемстанции. А вот пришкольным лагерям отдельного разрешения не требуется, так как они весь год находятся под контролем. Кроме того, в Уральске в этом году заработают два круглогодичных стационарных лагеря - "Евразия" и "Дарын". При этом в "Дарыне" будут действовать два отделения - каникулярный и профильный, где детей будут готовить по школьным предметам к олимпиадам. В 2017 году на организацию отдыха для школьников выделено 322,3 миллионов тенге, из них 183,7 миллионов - бюджетные средства. Также в начале июля планируется поездка сорока детей в лагерь Италии за счет спонсорских средств. Стоит отметить, что в этом году за отдыхающими школьниками будут следить 300 полицейских. Среди них - участковые, сотрудники дорожной полиции и школьные инспектора. Об этом на брифинге в службе центральных коммуникаций рассказал заместитель начальника МПС ДВД ЗКО Кенжебек КУСПАЕВ. Также Кенжебек КУСПАЕВ рассказал, что дежурство полицейских будет проводиться весь каникулярный период. По словам заместителя начальника местной полицейской службы ДВД Западно-Казахстанской области, в 2017 году по области будут работать 627 школьных лагерей.