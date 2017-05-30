Иллюстративное фото из архива "МГ" Причиной переноса игры стала неготовность полей местных стадионов к проведению матчей премьер-лиги. Комиссия профессиональной футбольной лиги Казахстана (ПФЛК) выявила в ходе проверки газонов массу нарушений. - Стадион имени Петра Атояна имеет перепады уровня поля. Ставится вопрос о полной замене искусственного покрытия на стадионе ФК «Акжайык». ПФЛК разрешила перенести матч 15-го тура с 3 июня на 28 июля, - сообщил спортивный директор ФК «Акжайык» Ирбулат ТЕМИРГАЛИЕВ. Стоит отметить, что в последних пяти играх «Акжайык» забил только 1 гол. Это случилось 2 мая в игре с «Тоболом». После этого матча четыре поединка подопечные главного тренера Вахида МАСУДОВА проиграли с общим счетом 0:8.