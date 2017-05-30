Заместитель начальника ДЧС ЗКО Акылбек АХМЕТЖАНОВ рассказал, кто должен следить за входами на крыши многоэтажек, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Безымянный Акылбек АХМЕТЖАНОВ отметил, что закрывать двери на крышу обязаны собственники или КСК. - За последнее время у нас не было вызовов из-за подростков на крыш. Но если вы заметили, что дети гуляют по крышам многоэтажек, необходимо позвонить по номерам "102" или "112", и мы обязательно отреагируем, - пояснил Акылбек АХМЕТЖАНОВ. Напомним, в социальной сети появилось видео, на котором видно как подростки гуляют по крыше 9-этажной новостройки и делают "селфи".