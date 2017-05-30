Месячный летний курс IELTS – 25 000 тг 16 000 тг

С 25 мая по 3 июня языковая школа Destination предлагает сезонные скидки на обучение для всех!- Ученики, которые уже обучаются у нас, могут оплатить в этот период за месяц или сразу за три месяца и получить скидку 20% на все три месяца обучения. Новым ученикам, чтобы получить скидку, необходимо пройти тестирование и внести оплату до 3 июня, - говорит директор языкового центра Destination Роман Лушаков.Во время летних каникул старшеклассники могут подготовиться к сдаче международного экзамена IELTS и сдать пробный тест в центре. Стоимость месячного курса составит всего 16 000 тенге вместо 25 000 тенге.Всё лето учащихся Destination ждет развлекательная программа: спортивные мероприятия, занятия на природе, еженедельные выезды на пикники, поездки на пляж, воскресные языковые клубы, дебаты и многое другое. Принять участие в программе может каждый учащийся центра Destination. Скидка на летнее время для учащихся филиала Бизнес-Центра «Хаулет» - 30%! Подробности акции и запись на обучение по телефонам: