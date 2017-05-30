- 30 мая в 9.00 на месторождении Тенгиз произошел выброс серы, был введен режим ЧС, с завода эвакуировали рабочих, - говорится в комментарии к видео. fWaf-sDFla4 Как рассказал корреспонденту портала "Мой ГОРОД" прокурор Жылыойского района Балнур ЕСЕНГИЛЬДИН, сегодня был внесен акт реагирования в департамент экологии, и виновные понесут наказание. - Мы направили соответствующие требования в департамент экологии. По нашему поручению будет проведена проверка. В отношении адресата будут предприняты соответствующие меры, - рассказал Балнур ЕСЕНГИЛЬДИН.