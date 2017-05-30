Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал заместитель начальника ДЧС ЗКО Акылбек АХМЕТЖАНОВ, в основном на водоемах тонут люди в возрасте от 25 до 35 лет. - Ежегодно в Западно-Казахстанской области тонут от 20 до 40 человек. По статистике за 10 лет в области утонуло 328 человек, 78 - это дети. В этом году пока ни одного факта не было зарегистрировано, так как купальный сезон еще не начался, - пояснил Акылбек АХМЕТЖАНОВ. - Для того, чтобы научить детей вести себя на пляже и в воде, мы планируем открыть учебный пляж. Учебный пляж будет создан рядом с водно-спасательной станцией. Инструкторы научат детей плавать, а также с ребятами будут заниматься сотрудники ЧС. К слову, в 2015 году в ЗКО утонуло 30 человек, из них 12 - несовершеннолетние.