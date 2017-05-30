пешеходный переход

более низкая стоимость (по сравнению с подземным пешеходным переходом), отсутствие необходимости переноса подземных коммуникаций;

внешний обзор происходящего в переходе, отсутствие необходимости круглосуточного освещения.

В городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог заявили, что сейчас этот вопрос находится на рассмотрении. Изучается опыт других городов, идет обследование наиболее аварийных участков. - Районы центрального рынка, автобусной остановки «Жигули» и магазина «Школьник» являются потенциально опасными. При выделении необходимых финансовых средств будет разработана проектно-сметная документация. Сейчас идут рабочие расчеты, - отметил заведующий сектором отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска Ержан АУБАКИРОВ. В полиции сообщили, что вопрос установки надземных пешеходных переходов рассматривается уже в течение последних 10 лет. - В свое время подземные пешеходные переходы были панацеей от всех бед. Но сейчас люди им не доверяют. Надземные конструкции будут крытые. В них установят освещение, - отметила инспектор ОВД МПС УВД города Уральска Динара АБДУЛКАЛИКОВА. Стоит отметить, что в 2016 году произошло 20 аварий по вине водителей, не пропустивших пешеходов. Как рассказал заместитель акима Уральска Алтынбек КАЙСАГАЛИЕВ, сейчас уже разрабатывается проектно-сметная документация на строительство новых пешеходных переходов. - Один из надземных пешеходов будет построен через улицу Шолохова в районе строительного рынка "Золотая чаша", а второй расположится над дорогой между "Салтанат сарайы" и новой площадью в 7 микрорайоне, - отметил Алтынбек КАЙСАГАЛИЕВ. Между тем, точных сроков начала строительства замакима не назвал, так как финансирование на данные проекты еще не выделено.— внеуличный, выполненный в виде инженерного сооружения, расположенного над проезжей частью либо железнодорожными путями. Зачастую ошибочно именуется пешеходным мостом. Преимущества надземного пешеходного перехода:Основной недостаток надземного пешеходного перехода — больший перепад высот по сравнению с подземным