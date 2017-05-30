Иллюстративное фото из архива "МГ" Запоздалая рассылка спасателей (сильный ветер в Уральске и области наблюдается последние три дня - прим.автора) пришла сегодня, 30 мая. В ней в связи с неблагоприятными погодными условиями спасатели просят население соблюдать следующие меры предосторожности: • Окна! Все окна в доме или квартире при сильных шквальных ветрах должны быть плотно закрыты. • Балконы! С незастеклённых балконов и лоджий следует убрать абсолютно все предметы, которые могут при сильном ветре выпасть наружу. • На улице! Оказавшись на улице в шторм, следует держаться как можно дальше от рекламных щитов (и других навесных конструкций), линий электропередачи, а также деревьев. Осмотритесь вокруг, нужно быть подальше от всего, что может оторваться, сломаться и упасть на голову. • Укрытие! В случае сильного ветра необходимо укрыться в ближайшем здании (это может быть магазин, библиотека, торговый центр, подъезд дома, кинотеатр) или естественном укрытии до его стихания. • Большие деревья! Следует особо внимательно следить за тем, чтобы не находиться под большими деревьями, особенно это касается тополей и не парковать под ними автотранспорт, так как дерево может упасть или разломиться его ветки, которые также могут быть опасны при падении. Также особо опасны гнилые и старые, а также одиноко стоящие деревья. - Уважаемые горожане! Просим проявлять осторожность, а в случае возникновения чрезвычайных ситуаций сообщить экстренным службам по телефону «112», - говорится в сообщении. Между тем, в пресс-службе ДЧС ЗКО отметили, что завтра, 31 мая усиления ветра в области не ожидается. Стоит отметить, что из-за урагана в Жамбылской области погибли три человека, а в столице Российской Федерации - 16 человек. В Уральске жертв и разрушений из-за сильного ветра не было, но в нескольких районах города было нарушено электроснабжение. Стоит отметить, что в Уральске последние несколько дней идут проливные дожди и сильный ветер. В некоторых районах из-за порывов ветра было отключено электричество.