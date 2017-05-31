Одно из ТОО Уральска разместило на фасаде своего магазина вывеску со словом «КамАЗ», сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Иллюстративное фото из архива "МГ"

Специализированный административный суд города Уральска рассмотрел дело в отношении ТОО по факту незаконного использования чужого товарного знака.

- ТОО разместило на фасадной части своего магазина вывеску со словом «КамАЗ». В соответствии с сертификатом регистрации в международном бюро «Всемирной организации интеллектуальной собственности» товарный знак принадлежит на праве интеллектуальной собственности ОАО «КамАЗ», - пояснили в пресс-службе суда ЗКО.

Суд привлек ТОО к административной ответственности по статье 158 КоАП и назначил штраф в размере 40 МРП, что составило 90 760 тенге, с конфискацией указанной вывески.