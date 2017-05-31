В рамках реализации госпрограммы «Нурлы Жер» отдел земельных отношений города Атырау совместно с Атырауским областным филиалом АО «Жилстройсбербанк Казахстана», объявляет о приеме документов граждан, зарегистрированных в очереди на получение земельного участка под индивидуальное жилищное строительство в г. Атырау в 2005, 2006, 2007, 2008 годах. - С 5 июня просим очередников обратиться в Атырауский областной филиал АО «Жилстройсбербанк Казахстана» по адресу: г.Атырау, ул. Абая, 15А/1, с понедельника по пятницу с 9.00-18.00 часов,-сообщили в пресс-служба акимата.