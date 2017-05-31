В 2016 году переработка твёрдых бытовых отходов республики составила всего лишь 2,6%.

Проблемы и перспективы утилизации твёрдых отходов обсудили в Сенате Парламента на заседании депутатской группы "Өңір". По словам заместителя председателя Сената Сергея Громова, на сегодняшний день в стране законно работают лишь 15% мусорных полигонов, передаёт МИА "Казинформ". "В 2016 году переработка твёрдых бытовых отходов республики составила, к сожалению, всего лишь 2,6% . Услугами охвачены 60% населения, узаконены всего 15% полигонов. Вы можете представить: значит, остальные 85% полигонов действуют не совсем законно", – отметил Сергей Громов. К 2030 году планируется до 95% полигонов ТБО привести в соответствие с экологическими требованиями и санитарными правилами, сообщил вице-спикер. В Казахстане разработана концепция по утилизации отходов, объёмы которых увеличиваются по мере роста экономики. Проект предусматривает к 2030 году довести переработку отходов до 40%, а к 2050 году – до 50%. Также планируется стопроцентное обеспечение населения вывозом ТБО к 2030 году. В регионах действуют более 100 предприятий, сортирующих и перерабатывающих отходы. Однако, по словам Громова, не везде перерабатываются отдельные виды отходов. Сенатор добавил, что для решения этих задач создана необходимая нормативная правовая база. Внесены поправки в Экологический кодекс. Они предусматривают введение общеобязательных национальных стандартов на предприятиях, работающих на рынке отходов. Кроме того введён запрет на захоронение некоторых видов отходов, утверждена методика расчёта тарифов на сбор и захоронение твердых бытовых отходов.