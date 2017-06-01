Карагандинцы решили удивить иностранных гостей ЭКСПО подземельным маршрутом.

Учебную шахту горно-индустриального колледжа намерены включить в список туристических маршрутов EXPO-2017 в Караганде, сообщает портал ekaraganda.kz. В Карагандинской области ожидают гостей из Китая, России, Италии, Германии, Польши. Предполагается, что первые туристы ЭКСПО посетят регион уже в конце июня. Для посетителей выставки EXPO-2017 карагандинские туроператоры разработали туристические маршруты: "Оазисы казахских степей", "Кызыларай – высота и древность", "Жемчужина Сары-Арки – Каркаралинск", "Темиртау – город металлургов", "Странички Казахстана: Астана-Караганда". Необычным объектом должна стать отремонтированная шахта. "Совместно с управлением образования прорабатывался вопрос включения в туристические маршруты посещения учебной шахты горно-индустриального колледжа. На сегодняшний день на данном объекте завершаются ремонтные работы, и 9 июня планируется открытие", – сообщила руководитель управления предпринимательства Карагандинской области Татьяна Аблаева. Кроме того, иностранным туристам планируют показать открывшийся в прошлом году ремесленный центр "Шебер". Там гости смогут купить сувенирную продукцию. 73 туристических маршрута утвердили в МИР РК для гостей международной выставки. ЭКСПО-туристам в Казахстане покажут Боровое, Байконур, ханскую ставку и Семипалатинский полигон.