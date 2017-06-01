Его определили в отдел по банкротству. Пока неизвестно, получает ли он зарплату.

Уникальным сотрудником может похвастаться адвокатское бюро Baker & Hostetler - роботом по имени Росс. Его создала компания IBM на основе искусственного интеллекта Watson, сообщает 24.kz. В отделе банкротства у Росса есть 50 коллег-людей, и он консультирует их поводу прецедентов, которые могут повлиять на исход того или иного дела. Отмечается, что Росс может понимать вопросы и отвечает на них гипотезами, которые подкрепляет цитатами из узкоспециальной литературы. Более того - со временем робот будет "умнеть", так как его эффективность увеличивается с каждым обращением к нему. Киберадвокат имеет доступ к обновлениям базы судебных разбирательств и позволяет коллегам из числа людей сохранить большое количество времени для сбора информации. Напомним, что ранее Microsoft создал первого в мире робота -расиста и матерщинника. Целью Microsoft было вообще-то создать самообучающегося чат-бота, который общается на языке молодых людей от 18 до 24 лет. Однако буквально за сутки робот научился отборным ругательствам, расистским оскорблениям и прочим непривлекательным вещам, так что его пришлось отключить.