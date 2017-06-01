В тот день 64-летняя Нурлы МЕДЕТОВА гуляла со своей 6-летней внучкой в соседнем дворе. - Мама с внучкой гуляла в соседнем дворе. Девочка каталась на велосипеде, а бабушка шла за ней следом. На очередном круге девочка обернулась и увидела, что бабушка лежит на асфальте, и из носа у нее идет кровь. Внучка стала кричать, что бабушка упала, что ей плохо и на крики сбежались прохожие, которые и вызвали скорую. Маму отвезли в областную больнице в нейрохирургическое отделение. Когда мы приехали в больницу, врачи сразу сказали, что она умрет, потому что рвотные массы попали в легкие. Она была подключена к аппарату искусственного дыхания. Голова была сильно разбита, - рассказал сын погибшей Ерлан МЕДЕТОВ. - 31 мая в 10 утра нам сообщили, что мама умерла. Ерлан МЕДЕТОВ также отметил, что кирпич с крыши пятиэтажки упал во время сильного ветра. Ветки деревьев касаются крыши, и они предполагают, что именно они столкнули кирпич. - Этот кирпич упал с дымохода, расположенного на крыше. Почему КСК не следит за исправностью дымоходов и состоянием крыши? После того, как маму увезли в больницу, место падения огородили красной лентой, но уже на следующий день ограждение убрали. Теперь любой, кто заходит в подъезд, может пострадать. Кто-то же должен за это отвечать, - заявил мужчина. После похорон, которые состоятся 2 июня в одном из поселков Теректинского района ЗКО, Ерлан МЕДЕТОВ намерен найти виновных в смерти своей матери. Стоит отметить, что в ЗКО 29 и 30 мая был сильный ветер. Между тем, в пресс-службе ДВД ЗКО сообщили, что данный случай у них зарегистрирован как скоропостижная смерть.Нурлы Медетова