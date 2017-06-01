Воспитателю детского сада №6 города Атырау, наказавшей плачущего ребенка пощечиной, сделали предупреждение, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта weacom.ru Иллюстративное фото с сайта weacom.ru Об этом сообщили в пресс-службе городского акимата. - На следующий день после обращения очевидца - матери ребенка, посещавшего эту группу, директора и воспитателя вызвали в городской отдел образования, где они написали объяснительные. Вечером того же дня было созвано собрание, в ходе которого и заведующий, и воспитатель в приказном порядке получили предупреждение, - рассказал пресс-секретарь акимата города Атырау Ардак ЖУАСОВ. По словам собеседника, отстранить от работы так сразу педагога нельзя. В случае жалобы или претензии со стороны родителей сначала делается предупреждение, затем выговор, после чего следует строгий выговор, затем педагога увольняют. Напомним, 28 мая мама ребенка, посещавшего 2-ую младшую группу казахского отделения детского сада №6 г.Атырау стала очевидицей, как воспитатель нанесла пощечину маленькому мальчику, который плакал после ухода родителей. Камилла МАЛИК