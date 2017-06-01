На апелляционном судебном заседании признали недействительным куплю-продажу земельных участков на территории сквера, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
В октябре 2016 года «МГ» писал о проблеме жителей улицы 8 Марта. Дело в том, что в сентябре 2016 года, в небольшом парке, который по словам жителей был посажен в 70-х годах прошлого века в честь полета Юрия Гагарина в космос, началась вырубка деревьев. Местные жители стали бить тревогу, ведь это был сквер, где раньше многие гуляли с детьми и отдыхали.
Как стало известно, земельные участки
площадью по 0,1000 га для строительства и обслуживания жилого дома по улице 8 Марта между улицами Алмазова и Победы были предоставлены гражданам Фаткуллину и Шамшиеву ещё в середине 2005 года.
В апреле 2016 года участок земли, полученный Фаткуллиным приобрела Васильева. После чего местные жители, подали в суд для того, чтобы данный сквер остался местом общественного пользования. Но к сожалению, суд проиграли.
Не смирившись с решением суда, жители наняли платного защитника и подали апелляцию.
Как рассказала на судебном заседании одна из жителей улицы 8 Марта Вдовина, единственное их желание - оставить сквер в статусе места общественного пользования.
- Эти вековые деревья начали спиливать в 2016 году. Я лично сама выросла в этом сквере. Да и все жители против того, чтобы там шло какое-либо строительство. Ведь для многих это место отдыха, - сказала Вдовина.
Еще одна местная жительница Светлана КАНГЕРЕЕВА пояснила, что в первой инстанции решение было принято в пользу Васильевой.
- Но ведь не может такого быть, что это справедливо. Во-первых, абсолютно во всех судебных заседаниях товарищи, которые продали землю Васильевой ни разу не явились в суд. Так, может, это выдуманные персонажи? Вообще существуют эти люди? - задалась вопросами Светлана КАНГЕРЕЕВА. - Потом там незаконно провели воду. Да еще, как оказалось, земля была куплена по доверенности, то есть сама Васильева этих людей не видела, а доверительным лицом являлась сотрудница акимата. Какие интересные совпадения. Более того, на всех судебных заседаниях на нас оказывали давление, как будто мы ответчики, а не истцы. А теперь, когда мы сделали запрос в суд на получение видеофиксации судебного разбирательства, нам предоставили пустой диск.
Сама Васильева не отрицает, что землю она приобрела в 2016 году по доверенности.
- Я достаточно хорошо разбираюсь в документации, и никаких нарушений со стороны продавцов я не увидела. Я нашла этот участок земли через агентство, сейчас, конечно, уже не помню, как оно называлось. Участок мне пригляделся, вот я его и купила, - рассказала Васильева.
Кроме того, женщина утверждает, что если бы на этом месте она построила коммерческий центр, никому бы он не помешал, а только бы был для местных людей огромный плюс.
- Ведь если, я там построю гостиницу или банкетный зал, это хорошо для местных жителей, - отметила Васильева.
Однако на сегодняшний день целевое назначение данного земельного участка - индивидуальное жилищное строительство.
- Я его купила за 22 миллиона, вся документация в порядке. Уже год я на этом участке не могу ничего сделать, - сказала Васильева.
Местные жители недоумевают, как может такое быть, что земля, данная в безвозмездное пользование, никак не использовалась Фаткуллиным и Шамшиевым более 10 лет. Этот вопрос они адресуют инспекции по использованию и охране земель. Потом отделом архитектуры и градостроительства города Уральска был предоставлен генеральный план местности, где на месте сквера значится район индивидуальной жилой застройки. Каким образом мог земельный участок общественного пользования, оказаться в частных руках, если по закону это просто невозможно.
Суд ЗКО вынес решение удовлетворить частную жалобу Кангереевой и Вдовиной, а решение суда № 2 города Уральска от 27 марта 2017 года по иску прокурора города Уральска, Фатхулина, Шамшиева, Васильевой и нотариуса Садыкова признать недействительным куплю-продажу земельных участков от 14 апреля 2016 года. Апелляционную жалобу прокурора удовлетворить частично.
Кристина КОБИНА
Фото Медета МЕДРЕСОВА