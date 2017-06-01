Об этом в автомобильном сообществе zello_atyrau рассказал очевидец, который проследил за стражем порядка на дороге. - Сегодня был свидетелем хорошего поступка со стороны инспектора ДПС. В районе светофора в Балыкшах в жару на коляске ехал человек по Кызыл-Аскерской. Передо мной ехала машина ДПС и остановилась. Из нее вышел молодой парень, подошел к этому человеку в коляске, поднял, посадил его в машину, коляску - в багажник, я стал наблюдать, куда он повезет. Он отвез его до Базара в Балыкшах. В месяц Рамадан приятно. Молодец. Побольше таких парней!" - поделился автор. Своим добрым поступком сотрудник дорожной полиции вызвал похвалу и благодарность местных жителей. - Доброе сердце у полицейского, недавно работает скорее всего. Учитывая специфику их работы, сердце со временем твердеет, превращаясь постепенно в камень, - пишет один из пользователей.