Иллюстративное фото с сайта gorobzor.ru На след малолетнего вора вышли сотрудники ГОП№1 ГУВД города Атырау. Благодаря оперативно-розыскным мероприятиям была установлена личность подозреваемого. Выяснилось, что подросток 28 мая текущего года проник в один из частных домов в мкр. Жумыскер-2 и вынес оттуда золотые украшения и деньги в сумме 26 тысяч тенге. - Подозреваемый признался о содеянном. У подростка было изъято несколько краденных ноутбуков. Нужно отметить, что подозреваемый совершил свои действия, невзирая на присутствие камеры видеонаблюдения во дворе частного дома, - сообщили в пресс-служба. Также выяснилось, что подросток причастен к 11 кражам.