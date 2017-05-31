Как сообщила инспектор МПС УВД города Уральска Динара АБДУЛКАЛИКОВА, движение транспорта будет ограничено от улицы Сарайшык до улицы Г. Караша с 7.00 до 14.00. - На время проведения праздничной программы ко Дню защиты детей автотранспорт будет ездить по улице Ескалиева, - отметила Динара АБДУЛКАЛИКОВА. - Просим жителей города отнестись к этому с пониманием.