Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам заместителя начальника МПС ДВД ЗКО Кенжебека КУСПАЕВА, в отношении бывшего участкового возбуждено уголовное дело по статье 362 УК РК "Превышение должностных полномочий". - На дисциплинарном совете был рассмотрен поступок Самата ЖАЙМАГАМБЕТОВА, в его действиях было усмотрено превышение должностных полномочий. Сейчас расследование в отношении него ведет Национальное бюро по противодействию коррупции и делам госслужбы, - отметил Кенжебек КУСПАЕВ. Заместитель начальника МПС ДВД ЗКО также заявил, что экс-участковый сейчас находится под подпиской о невыезде. Расследование в отношении участкового началось после появления видеоролика в соцсетях, где было заснято избиение жителя села Успеновка Эльдара МУКАШЕВА.