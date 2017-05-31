Участковый села Успеновка Бурлинского района ЗКО Самат ЖАЙМАГАМБЕТОВ был уволен после избиения сельчанина, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам заместителя начальника МПС ДВД ЗКО Кенжебека КУСПАЕВА, в отношении бывшего участкового возбуждено уголовное дело по статье 362 УК РК "Превышение должностных полномочий". - На дисциплинарном совете был рассмотрен поступок Самата ЖАЙМАГАМБЕТОВА, в его действиях было усмотрено превышение должностных полномочий. Сейчас расследование в отношении него ведет Национальное бюро по противодействию коррупции и делам госслужбы, - отметил Кенжебек КУСПАЕВ. Заместитель начальника МПС ДВД ЗКО также заявил, что экс-участковый сейчас находится под подпиской о невыезде. Расследование в отношении участкового началось после появления видеоролика в соцсетях, где было заснято избиение жителя села Успеновка Эльдара МУКАШЕВА.