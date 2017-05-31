На заседании областного общественного совета данный вопрос подняла председатель общественного объединения инвалидов-колясочников «Арба» Гульмира БАТПАКУЛОВА. - Необходимость возведения реабилитационного центра назрела давно. У нас имеется проектно-сметная документация. Но ее действие в этом году заканчивается. Будет необходимо провести корректировки. А для этого необходимы дополнительные средства, - отметила общественница. Руководитель управления экономики и бюджетного планирования ЗКО Кайсар МАНКАРАЕВ отметил, что проект оценивается в сумму 1,6 млрд тенге. - Такая сумма для местного бюджета очень большая. Мы ищем возможность строительства центра через республиканский бюджет, - заявил он. На заседании общественного совета его члены одобрили несколько проектов, на которые будут потрачены бюджетные средства. Это строительство оздоровительного лагеря в селе Сарыомир, возведение двух объектов здравоохранения в Бурлинском районе и размещение государственного заказа на 1170 мест на сумму 270 миллионов тенге в частных детских садах. Также общественники приняли отчет руководителя областного управления финансов по освоению бюджета 2016 года. Он составил 139,8 млрд тенге.