В Западно-Казахстанской области в очередной раз откладывается строительство реабилитационного центра. Об этом стало известно на заседании областного общественного совета, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". совет На заседании областного общественного совета данный вопрос подняла председатель общественного объединения инвалидов-колясочников «Арба» Гульмира БАТПАКУЛОВА. - Необходимость возведения реабилитационного центра назрела давно. У нас имеется проектно-сметная документация. Но ее действие в этом году заканчивается. Будет необходимо провести корректировки. А для этого необходимы дополнительные средства, - отметила общественница. Руководитель управления экономики и бюджетного планирования ЗКО Кайсар МАНКАРАЕВ отметил, что проект оценивается в сумму 1,6 млрд тенге. - Такая сумма для местного бюджета очень большая. Мы ищем возможность строительства центра через республиканский бюджет, - заявил он. На заседании общественного совета его члены одобрили несколько проектов, на которые будут потрачены бюджетные средства. Это строительство оздоровительного лагеря в селе Сарыомир, возведение двух объектов здравоохранения в Бурлинском районе и размещение государственного заказа на 1170 мест на сумму 270 миллионов тенге в частных детских садах. Также общественники приняли отчет руководителя областного управления финансов по освоению бюджета 2016 года. Он составил 139,8 млрд тенге. Руслан АЛИМОВ