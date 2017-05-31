13-летний подросток, покусанный алабаем в микрорайоне Авангард, сейчас находится в хирургическом отделении детской областной больницы. Его состояние медики оценивают как стабильное. Ребенок идет на поправку. - 26 мая к нам поступил ребенок 13 лет со множественными укушенными глубокими ранами лица, волосистой части головы, верхних и нижних конечностей. Состояние при поступлении было тяжелое. За счет полученных травм ребенок был в травматическом шоке, в экстренном порядке был прооперирован. На данный момент его состояние стабильное, - рассказала заведующая хирургического отделения детской областной больницы Гульмира МЕРГАЗИЕВА. По словам врача, все раны на лице ребенка были обработаны и зашиты. В операции принимали участие челюстно-лицевой хирург и лор, так были раны в области носа с переломом костей носа. Состояние второго мальчика, трехлетнего Адиля, которого 28 мая покусала соседская собака в поселке Водников, также стабильное. Мама в тот же день отвезла мальчика в детскую областную больницу, где ему также обработали раны и сделали несколько швов. Вот уже второй день родители привозят его на перевязку сразу в две больницы. Раны у второго ребенка оказались не столь глубокими, как у первого мальчика. - Единственная наша проблема в том, что мы до сих пор не можем провести экспертизу собаки, которую хозяин спрятал, чтобы узнать, была ли она заражена бешенством, в целом состояние мальчика в норме. Адиль спит беспокойно и плачет по ночам. Видимо, у него остался испуг после укуса, - рассказала мама мальчика.