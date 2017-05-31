Сегодня, 31 мая, с 15.00 до 18.00 часов на базе Западно-Казахстанского государственного университета им. М.Утемисова будут проводиться плановые антитеррористические учения под эгидой Западно-Казахстанского областного оперативного штаба по борьбе с терроризмом. - На период проведения мероприятия будут вводиться ограничения на передвижение автотранспорта и населения по проспекту Достык – Дружба между улицами Чапаева и Пугачева, - говорится в сообщении.