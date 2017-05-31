Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам заместителя начальника ДВД ЗКО Багдара АБУОВА, в 2016 году был продан 61 комплект престижных государственных номерных знаков. - Цена на номерные знаки 100, 111, 200, 222, 300, 333, 400, 444, 500, 555, 600, 666, 700, 800, 888, 900, 999 в ЗКО составляет 310 853 тенге, в 2016 году они стоили 290 577 тенге. А номера цифрового обозначения 001, 002, 003, 004,005, 006, 007, 008, 009, 777 стоят 517 332 тенге, в 2016 году их цена составляла 483 558 тенге, - рассказал Багдар АБУОВ. Между тем, в 2017 году в ЗКО был продан 31 комплект "блатных" номеров. Всего в ЗКО зарегистрировано 196 654 автомобилей, из них в Уральске - 103 033.