Мама вместе с Ангелиной уже выехали из клиники Илизарова города Курган, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". stopa (1) По словам мамы Райсы МУХУТДИНОВОЙ, хирург пообещал провести первую операцию по восстановлению стопы уже в октябре 2017 года. - Мы прошли обследование и уже возвращаемся в Уральск. Первую операцию дочке сделают в октябре, потому что сейчас запись в клинике полная и свободных мест нет. Также хирург сказал, что Ангелине установят аппарат Илизарова, чтобы она смогла полностью опираться на стопу. С этим аппаратом она будет ходить год, затем только проведут операции по наращиванию костей пальцев. Но сначала дочери удалят осколки костей из стопы, - рассказала Райса МУХУТДИНОВА. Доктор также отметил, что наращивание костей - это очень длительный процесс и будет проводиться в несколько этапов, однако пообещал, что Ангелина вновь сможет самостоятельно ходить. Стоит отметить, что операцию согласился оплачивать один из благотворительных фондов Уральска. Напомним, в апреле 2016 года 9-летней Ангелине переехала ногу пассажирская "ГАЗель". Теперь девочка не может самостоятельно ходить из-за отсутствия костей в стопе. Две операции, которую провели в Казахстане, к положительным сдвигам не привели. 12 апреля 2016 года Ангелину около пешеходного перехода в районе СОШ №31 сбила пассажирская "ГАЗель". Тогда маршрутка переехала девочке ногу и раздробила все кости стопы. За год школьница перенесла три операции, однако полноценно ходить так и не начала. По словам мамы Ангелины Райсы МУХУТДИНОВОЙ, за прошедший год она возила девочку и в Астану, и в Самару, но утешительных результатов пока нет. - Когда дочь сбила маршрутка, ее отвезли в детскую областную больницу. Там хирург собрал нам осколки стопы и как это было возможно сшил. Вообще вопрос изначально стоял об ампутации. Потом в июне мы были в Самаре, там дочке очистили стопу, потому что постоянное нагноение было. Позже мы ездили в клинику Астаны, там Ангелине вставили спицу и нашили кожу на верхнюю часть стопы. Кожу брали с живота. Сейчас на нем остался большой рубец, - рассказала мама.