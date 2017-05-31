По тактическому замыслу оперативному дежурному управления ДЧС поступила информация от диспетчера железнодорожной станции «Уральск» о том, что на станции с рельс сошла одна из цистерн грузового поезда с сырой нефтью. Как сообщили в ДЧС ЗКО, цистерна опрокинулась на железнодорожную платформу и загорелась из-за утечки нефтепродуктов. - Площадь разлива нефтепродуктов составила 50 кв.м. В результате пожара пострадали два монтера, которые в момент возгорания работали на железнодорожном пути, - пояснили в пресс-службе ДЧС ЗКО. В ходе учения были отработаны практические навыки командиров в формировании отряда, руководителей служб железнодорожной станции «Уральск» в организации и проведении аварийно-спасательных и неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также была проведена тренировка по формированию личного состава в слаженных действиях по спасению людей из пострадавших вагонов, оказанию им первой медицинской помощи, тушению загорания железнодорожных цистерн и установке водяных завес.