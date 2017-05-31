Иллюстративное фото с сайта privet-rostov.ru О факте физического насилия над несовершеннолетним ребенком сообщили в пресс-службе областного ДВД. - На днях в областную больницу обратилась 32-летняя жительница села Махамбет с телесными повреждениями, которая также привела 9-летнего сына на освидетельствование врачей. Как выяснилось, глава семейства во время бытовой ссоры поднял руку на супругу. В тот момент, выгораживая мать, под горячую руку попал и ребенок, - рассказали в пресс-службе ДВД области. После заключения судебно-медицинской экспертизы 36-летнего отца-дебошира привлекут к ответственности.