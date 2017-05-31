Иллюстративное фото из архива "МГ" На какой именно площади и во сколько состоится торжественное вручение знаков "Алтын белги" пока неизвестно, однако рекомендации по проведению бала в горОО уже получили. В городском отделе образования сообщили, что выпускникам рекомендуется прийти на бал в школьной форме. - Если школьники придут в платьях - это не страшно. Надевать школьную форму никто не требует - этот пункт носит рекомендательный характер, - пояснили в городском отделе образования. Проведение выпускного бала на площади в Уральске было под угрозой срыва.