Мероприятие ко Дню памяти жертв политических репрессий прошло сегодня в Уральске. Мероприятие организовал отдел внутренней политики вместе с учащимися музыкального колледжа им.Курмангазы, Уральского колледжа газа, нефти и отраслевых технологий, а также отдел физической культуры и спорта, отдела финансов города Уральска, украинский культурно-просветительский центр «Еднания» и татарский национальный культурный центр. Представитель татарского национального культурного центра Амина БУРМАЛИЕВА рассказала, что ее отец служил в Красной мечети, был имамом. Он был репрессирован. - Началось это в 1937 году, многих местных жителей постепенно куда-то забирали. Мы еще были маленькими детьми. Насколько я помню, нашего отца часто забирали, потом через месяц-два отпускали. Последний раз в 1940 году за ним пришли ночью, забрали в тюрьму. И тогда он сказал нашей матери, что его забирают насовсем и ей придется одной воспитывать пятерых детей. Он был хорошим человеком. Позже нашей матери сообщили, что будут провожать заключенных, - вспоминает Амина БАРМАЛИЕВА. - В этот день мама меня взяла с собой. Мне тогда было 10 лет. Мы стояли у ворот тюрьмы и ждали, когда заключенные выйдут. Вышла большая группа людей, где были одни старики. На тот момент мой отец уже полгода провел в тюрьме. Возле ворот их всех остановили, мы успели только поздороваться. Мать попросила меня отдать ему хлеб и деньги. Но меня тут же оттолкнул милиционер, и я упала. Перевезли их на вокзал и отправили в товарном поезде. Через некоторое время мы получили письмо от папы. Он написал, что из всей группы отпустили трех стариков у какой-то чайханы в Узбекистане. Ему помогла устроиться на работу добрая женщина, которая увидела его из чайханы. Забрала отца к себе домой и утроила в больницу на работу. Там он и скончался от болезни сердца. Нам было очень тяжело, и об этом многие годы я никому не рассказывала. В 1988 году постановлением ЦК Компартии Казахстана были возвращены народу славные имена его доблестных представителей, репрессированных и осужденных в 20-40-х и начале 50-х годов.